226-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл седьмой «челленджер» в карьере и первый с ноября 2024 года. Сегодня, 19 апреля, он стал победителем соревнований в Оэйраше (Португалия).

В финале соревнований Сафиуллин одержал уверенную победу над 76-й ракеткой мира французским теннисистом Валентеном Руае со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Благодаря титулу в Португалии Сафиуллин поднялся в лайв-рейтинге ATP с 226-го на 175-е место. Он заработает 125 рейтинговых очков и € 30 460 призовых. Валентен Руае по итогам соревнований в Оэйраше получит 64 очка и € 17 850.