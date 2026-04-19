Андрей Рублёв — Артюр Фис: россиянин проиграл первый сет финала в Барселоне

Сегодня, 19 апреля, в Барселоне (Испания) проходит финальный матч грунтового турнира категории АТР-500 между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Франции Артюром Фисом, занимающим 30-ю строчку в рейтинге АТР. После первого сета счёт 6:2 в пользу французского атлета.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча финала турнира в Барселоне Андрей Рублёв – Артюр Фис.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.