На «Ролан Гаррос» уберут камеры из зон для игроков

На Открытом чемпионате Франции не будет камер в зонах для игроков. Об этом сообщила чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира Амели Моресмо.

«Игрокам нужна приватная зона, это не изменится. Никакого доступа камер», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

Решение было принято из-за жалоб теннисистов после Открытого чемпионата Австралии — 2026. Тогда американка Кори Гауфф после поражения в четвертьфинале мэйджора ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол. Это зафиксировали камеры, видео мгновенно разлетелось в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующими чемпионами соревнований являются Кори Гауфф и испанец Карлос Алькарас.