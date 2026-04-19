Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На «Ролан Гаррос» уберут камеры из зон для игроков
Комментарии

На Открытом чемпионате Франции не будет камер в зонах для игроков. Об этом сообщила чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира Амели Моресмо.

«Игрокам нужна приватная зона, это не изменится. Никакого доступа камер», — сказала Моресмо на пресс-конференции.

Решение было принято из-за жалоб теннисистов после Открытого чемпионата Австралии — 2026. Тогда американка Кори Гауфф после поражения в четвертьфинале мэйджора ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол. Это зафиксировали камеры, видео мгновенно разлетелось в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующими чемпионами соревнований являются Кори Гауфф и испанец Карлос Алькарас.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android