Бен Шелтон отметил свой прогресс на грунтовом покрытии

23-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался об улучшении собственных результатов на грунтовом покрытии. Сегодня, 19 апреля, американец одержал победу на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия). В финале со счётом 6:2, 7:5 он обыграл итальянца Флавио Коболли.

Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
«У меня большие ожидания от грунтового сезона. Чувствую, что с каждым годом играю на этом покрытии всё лучше, постепенно оно становится одним из моих любимых для выступлений», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Также отметим, что с понедельника, 20 апреля, Бен Шелтон станет первой ракеткой США. Он поднимется на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и обгонит соотечественника Тейлора Фрица, который расположится следом.

Материалы по теме
«Скоро попадёшь в топ‑10». Бен Шелтон после титула в Мюнхене обратился к Коболли
