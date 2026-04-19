Бен Шелтон отметил свой прогресс на грунтовом покрытии
23-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался об улучшении собственных результатов на грунтовом покрытии. Сегодня, 19 апреля, американец одержал победу на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия). В финале со счётом 6:2, 7:5 он обыграл итальянца Флавио Коболли.
Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Флавио Коболли
Окончен
Бен Шелтон
«У меня большие ожидания от грунтового сезона. Чувствую, что с каждым годом играю на этом покрытии всё лучше, постепенно оно становится одним из моих любимых для выступлений», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
Также отметим, что с понедельника, 20 апреля, Бен Шелтон станет первой ракеткой США. Он поднимется на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и обгонит соотечественника Тейлора Фрица, который расположится следом.
- 19 апреля 2026
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:25
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:08
-
16:03
-
15:50
-
15:41
-
15:29
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:00
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:07
-
12:23