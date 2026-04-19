Бен Шелтон отметил свой прогресс на грунтовом покрытии

23-летний американский теннисист Бен Шелтон высказался об улучшении собственных результатов на грунтовом покрытии. Сегодня, 19 апреля, американец одержал победу на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия). В финале со счётом 6:2, 7:5 он обыграл итальянца Флавио Коболли.

«У меня большие ожидания от грунтового сезона. Чувствую, что с каждым годом играю на этом покрытии всё лучше, постепенно оно становится одним из моих любимых для выступлений», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Также отметим, что с понедельника, 20 апреля, Бен Шелтон станет первой ракеткой США. Он поднимется на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и обгонит соотечественника Тейлора Фрица, который расположится следом.