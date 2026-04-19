Артюр Фис завоевал титул впервые с октября 2024 года
Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис добыл трофей впервые за полтора года. Сегодня, 19 апреля, он одержал победу на турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) он обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
6 2
7 7
Артюр Фис
До этого Фис побеждал на соревнованиях в Токио в октябре 2024 года. В решающем матче он одолел своего соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
Всего в активе Артюра Фиса четыре титула в одиночном разряде. Помимо побед в Барселоне и Токио, у 21-летнего французского спортсмена также есть выигранные турниры в Лионе (2023) и Гамбурге (2024).
