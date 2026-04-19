Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Артюр Фис: результат матча 19 апреля, счёт 0:2, финал турнира в Барселоне

Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче он уступил французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фиса пять эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Для Фиса титул в Барселоне стал четвёртым в карьере и первым в сезоне. Ранее он в 2024 году выиграл в Токио и Гамбурге, а также в 2023 году в Лионе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android