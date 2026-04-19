Андрей Рублёв проиграл в финале турнира ATP-500 в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче он уступил французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фиса пять эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Для Фиса титул в Барселоне стал четвёртым в карьере и первым в сезоне. Ранее он в 2024 году выиграл в Токио и Гамбурге, а также в 2023 году в Лионе.