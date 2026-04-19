Артюр Фис выиграл четвёртый титул в карьере
Поделиться
Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис выиграл четвёртый трофей в своей профессиональной карьере. 19 апреля он одержал победу на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) Артюр обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
30
Артюр Фис
А. Фис
Помимо успеха в Барселоне, у 21-летнего французского спортсмена также есть выигранные турниры Лионе (2023), Гамбурге и Токио (оба — 2024).
Титул соревнований в Барселоне позволит Артюру Фису вернуться с понедельника в топ-25 рейтинга ATP. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:25
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:08
-
16:03
-
15:50
-
15:41
-
15:29
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:00
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:07
-
12:23