Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис выиграл четвёртый титул в карьере

Комментарии

Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис выиграл четвёртый трофей в своей профессиональной карьере. 19 апреля он одержал победу на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) Артюр обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Помимо успеха в Барселоне, у 21-летнего французского спортсмена также есть выигранные турниры Лионе (2023), Гамбурге и Токио (оба — 2024).

Титул соревнований в Барселоне позволит Артюру Фису вернуться с понедельника в топ-25 рейтинга ATP. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android