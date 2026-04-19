Артюр Фис выиграл четвёртый титул в карьере

Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис выиграл четвёртый трофей в своей профессиональной карьере. 19 апреля он одержал победу на грунтовом турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) Артюр обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.

Помимо успеха в Барселоне, у 21-летнего французского спортсмена также есть выигранные турниры Лионе (2023), Гамбурге и Токио (оба — 2024).

Титул соревнований в Барселоне позволит Артюру Фису вернуться с понедельника в топ-25 рейтинга ATP. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.