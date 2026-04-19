Елена Веснина прокомментировала поражение Андрея Рублёва в финале турнира в Барселоне

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва в финале турнира ATP-500 в Барселоне. Он уступил Артюру Фису из Франции со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

«Очень классный матч и турнир провёл Андрей Рублёв. В финале изначально у него мало что получалось, но большой молодец, что перевернул проигранный матч. Играл настолько цепко и самоотверженно! Жалко, что не смог перевести матч в третий сет. Мне кажется, Фис уже затрясся, а Андрей поймал волну, на которой ему нужно было играть. Сегодня у Андрея не получалось многое, но он нашёл в себе силы переломить ход встречи. К сожалению, не хватило. Фис сейчас играет на очень хорошем уровне. Молодой француз, который только вернулся после травмы. Честно говоря, физически он выглядит даже получше Андрея как по движению, так и по выносливости. Очень прибавил», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.