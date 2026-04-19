Артюр Фис обнялся с родителями после победы над Рублёвым в финале турнира в Барселоне
30-я ракетка мира из Франции Артюр Фис подошёл к своим родителям после победного финального матча турнира АТР в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) он обыграл теннисиста из России Андрея Рублёва (15-й номер рейтинга).
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Артюр Фис
Фото: кадр из трансляции
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В активе французского теннисиста Артюра Фиса пять эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.
Титул соревнований в Барселоне позволит Артюру Фису вернуться с понедельника в топ-25 рейтинга ATP. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте. Фис — первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года.
- 19 апреля 2026
