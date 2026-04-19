Андрей Рублёв оценил уровень игры Артюра Фиса после поражения в финале турнира в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обратился к французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) после поражения в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). Рублёв уступил Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

«Большое поздравление Артюру. Твоей команде, семье. То, как ты играешь, просто безумно. Уровень, который ты показал сегодня и в целом за последние пару лет, доказывает, что ты один из лучших игроков в туре. Быть вне игры полгода и вернуться на такой уровень — это что-то нереальное. Я тренируюсь каждый день, а до такого уровня не дотягиваю. Правда за тебя рад. Ты это полностью заслужил», — сказал Рублёв на церемонии награждения.