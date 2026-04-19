«Ты провёл невероятную неделю». Фис обратился к Рублёву после финала турнира в Барселоне

Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис прокомментировал выступление представителя России Андрея Рублёва на турнире АТР-500 в Барселоне (Испания). Француз обыграл россиянина в финале со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

«Привет всем. Прежде всего хочу поздравить Андрея с этой неделей. Ты провёл невероятную неделю. Почему ты смеёшься? (Фис в этот момент смотрел на Рублёва, Андрей засмеялся. — Прим. «Чемпионата»). Поздравляю команду. Ребята, вы проделываете невероятную работу», — сказал Фис после матча.

Отметим, Фис третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте. Он также первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года.