Артюр Фис вернётся в топ-25 рейтинга ATP после победы в Барселоне

30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал чемпионом турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале он обыграл россиянина Андрея Рублёва (15-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2). По итогам соревнований француз вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга.

Наивысшей позицией в карьере Фиса является 14-е место в апреле 2025 года.

Титул на турнире в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте. Фис — первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года.