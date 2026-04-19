Фис в третий раз за свою карьеру выиграл турнир категории ATP-500

Французский теннисист Артюр Фис одержал победу на третьем в своей профессиональной карьере «пятисотнике». Сегодня, 19 апреля, он стал триумфатором соревнований АТР-500 в испанской Барселоне, где со счётом 6:2, 7:6 (7:2) обыграл россиянина Андрея Рублёва (15-я ракетка мира).

Ранее Фис побеждал на турнирах АТР-500 в Токио (Япония, 2024 год) и Гамбурге (Германия, 2024-й).

Отметим, Фис завоевал третий трофей на грунте. Он также первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года. Титул соревнований в Барселоне позволит представителю Франции Артюру Фису вернуться с понедельника в топ-25 рейтинга ATP.