Артюр Фис стал первым французом за 41 год, выигравшим «пятисотник» в Барселоне

30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал первым представителем Франции за 41 год, кто одержал победу на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В 1985 году чемпионом соревнований стал Тьерри Тюлан.

Сегодня, 19 апреля, в решающем матче Фис обыграл россиянина Андрея Рублёва (15-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

По итогам соревнований француз вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. Титул на турнире в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.