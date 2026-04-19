Стала известна сетка женского «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 19 апреля, появилась турнирная сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Там сыграют семь россиянок. Это Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Фото: кадр из трансляции

Турнир в Мадриде пройдёт с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей грунтовых соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь), которая в прошлом году обыграла Кори Гауфф из США со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Лучшей из россиянок тогда стала Мирра Андреева, которая уступила Гауфф на стадии четвертьфинала.