Артюр Фис стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира в Барселоне за 24 года

30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) за 24 года. В 2002 году победителем стал Гастон Гаудио, который занимал 64-ю строчку мирового рейтинга.

Сегодня, 19 апреля, в решающем матче в Барселоне Фис обыграл россиянина Андрея Рублёва (15-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

По итогам соревнований француз вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. Титул на турнире в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.