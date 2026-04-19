Артюр Фис стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира в Барселоне за 24 года

Артюр Фис стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира в Барселоне за 24 года
30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) за 24 года. В 2002 году победителем стал Гастон Гаудио, который занимал 64-ю строчку мирового рейтинга.

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Сегодня, 19 апреля, в решающем матче в Барселоне Фис обыграл россиянина Андрея Рублёва (15-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

По итогам соревнований француз вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. Титул на турнире в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.

