Андрей Рублёв девятый раз подряд проиграл игроку из топ-30
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в девятый раз подряд проиграл игроку из топ-30 мирового рейтинга. Сегодня, 19 апреля, в финале турнира ATP-500 в Барселоне он уступил французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
По итогам соревнований Фис вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. Рублёв поднимется на 12-е место.
Титул на турнире в Барселоне стал для француза четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.
Далее Рублёв и Фис выступят на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.
