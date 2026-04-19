Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв девятый раз подряд проиграл игроку из топ-30

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в девятый раз подряд проиграл игроку из топ-30 мирового рейтинга. Сегодня, 19 апреля, в финале турнира ATP-500 в Барселоне он уступил французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

По итогам соревнований Фис вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. Рублёв поднимется на 12-е место.

Титул на турнире в Барселоне стал для француза четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также третий раз в карьере выиграл «пятисотник» и завоевал третий трофей на грунте.

Далее Рублёв и Фис выступят на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android