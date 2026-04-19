Радукану и Мухова снялись с турнира WTA-1000 в Мадриде

Британская теннисистка, чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану не выступит на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Об этом сообщил Sky Sports. Известно, что спортсменка продолжает восстанавливаться после вирусной болезни. Позднее появилась информация о снятии с соревнований и представительницы Чехии 12-й ракетки мира Каролины Муховой, имени которой не оказалось во время жеребьёвки сетки соревнований.

Отметим, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) сыграют семь россиянок: Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Турнир в Мадриде пройдёт с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей грунтовых соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь)

