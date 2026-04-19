«Исторический момент для украинского тенниса». Костюк — о победе на турнире в Руане

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Руане (Франция). В финале она обыграла свою соотечественницу Веронику Подрез (209-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

«Не буду говорить по‑французски. Извините, ребята, просто не знаю его… Очень бы этого хотела. Для меня этот матч был не просто матчем. Считаю, что это исторический момент для украинского тенниса: впервые два украинца играют в финале. Понимаю, сколько работы, жертвенности, слёз и пота нужно вложить в этот спорт, чтобы оказаться на такой сцене. Я сейчас невероятно горжусь украинским теннисом. У нас уже шесть игроков в топ‑100. Просто надеюсь, что этот матч, а также я и Вероника сможем вдохновить больше детей попробовать этот спорт, впервые взять в руки ракетку и по‑настоящему почувствовать эти эмоции, страсть и всё, что даёт этот вид спорта», — сказала Костюк на церемонии награждения.