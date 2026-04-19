Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Исторический момент для украинского тенниса». Костюк — о победе на турнире в Руане

Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Руане (Франция). В финале она обыграла свою соотечественницу Веронику Подрез (209-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Руан. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Вероника Подрез
209
Украина
Вероника Подрез
В. Подрез

«Не буду говорить по‑французски. Извините, ребята, просто не знаю его… Очень бы этого хотела. Для меня этот матч был не просто матчем. Считаю, что это исторический момент для украинского тенниса: впервые два украинца играют в финале. Понимаю, сколько работы, жертвенности, слёз и пота нужно вложить в этот спорт, чтобы оказаться на такой сцене. Я сейчас невероятно горжусь украинским теннисом. У нас уже шесть игроков в топ‑100. Просто надеюсь, что этот матч, а также я и Вероника сможем вдохновить больше детей попробовать этот спорт, впервые взять в руки ракетку и по‑настоящему почувствовать эти эмоции, страсть и всё, что даёт этот вид спорта», — сказала Костюк на церемонии награждения.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android