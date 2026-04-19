«Худший гейм». Фис — о своих ошибках во время финала с Рублёвым в Барселоне

Французский теннисист 30-я ракетка мира Артюр Фис высказался о своих ошибках во время второго сета в финале турнира в Барселоне с Андреем Рублёвым. При счёте 6:2, 5:3 он не подал на матч, затем матч был доведён до тай-брейка, в котором француз успешно победил — 7:2.

«Я давно не завоёвывал трофеи и давно не выходил на корт — восемь месяцев был вне игры. Поэтому вернуться на этот уровень, снова оказаться среди победителей — это многое значит и приносит огромное удовлетворение.

При счёте 5:3 я особо ни о чём не думал — всё происходило слишком быстро. Горан [Иванишевич, тренер] сказал, что это, возможно, худший гейм, который он видел на ATP и, возможно, он прав. А при 5:4 мне особо нечего добавить. У меня было 0-40, я провёл отличный гейм. Может, при 15-40 стоило принять подачу чуть внутри корта, но ничего страшного. Нужно было сохранять спокойствие, даже после проигранного гейма. Если бы дело дошло до третьего сета — это не было бы проблемой. Но в таких ситуациях очень сложно держать правильный настрой, потому что начинаешь думать, что уже победил. Лучше оставаться в моменте и не забегать вперёд. Думаю, именно здесь я поспешил, поэтому и потерял подачу. Но это опыт, который нужно продолжать накапливать.

Думаю, я могу играть ещё лучше. Я провёл отличный матч, но допустил некоторые ошибки и подавал не так, как хотел. Тем не менее уровень был очень высоким — вероятно, мой лучший матч за неделю. Но я знаю, что могу улучшить некоторые вещи, так что обсудим это с командой. В целом всё очень позитивно», — приводит слова Фиса Punto de Break.