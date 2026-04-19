Артюр Фис: Алькарас и Синнер — великие чемпионы, не могу себя с ними сравнивать

30-я ракетка мира представитель Франции Артюр Фис высказался о конкуренции с лидерами рейтинга АТР Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Он отметил, что на данный момент не может выступать с ними на одном уровне.

«В последний раз, когда я играл против Карлоса, он меня просто разгромил. Нужно оставаться скромным, идти своим путём и сосредоточиться на улучшении рейтинга. Они [Алькарас и Синнер] — великие чемпионы, сейчас я не могу себя с ними сравнивать. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас», — приводит слова Фиса Punto de Break.

Сегодня, 19 апреля, Артюр Фис одержал победу на турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) он обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.

