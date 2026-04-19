Светлана Кузнецова поздравила Елену Рыбакину с победой на «пятисотнике» в Штутгарте

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила двукратную чемпионку мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину с победой на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Поздравляю Елену Рыбакину с очередным титулом, первая сеяная, как и предполагалось, выиграла титул в Штутгарте. В финале была обыграна Каролина Мухова — 7:5 6:1. Теперь в коллекции Елены ещё один новенький салатовый Porsche», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

В финале Рыбакина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1. Для 26-летней Елены титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.