Светлана Кузнецова поздравила Елену Рыбакину с победой на «пятисотнике» в Штутгарте

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила двукратную чемпионку мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину с победой на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Поздравляю Елену Рыбакину с очередным титулом, первая сеяная, как и предполагалось, выиграла титул в Штутгарте. В финале была обыграна Каролина Мухова — 7:5 6:1. Теперь в коллекции Елены ещё один новенький салатовый Porsche», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

В финале Рыбакина обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1. Для 26-летней Елены титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.

