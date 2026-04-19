Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Излишне тратится на мини-разговоры с собой». Кузнецова — о поражении Рублёва в Барселоне

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 15-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Андрей Рублёв уступил в финале Барселоны Фису, хотя шансы дожать во второй партии были. Мне кажется, Андрей иногда излишне тратится на мини-разговоры с собой, с командой после некоторых розыгрышей. Хотя всё это риторика, на деле продолжаем наблюдать и болеть за него», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

В решающем матче Рублёв проиграл французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Рублёв не смог взять титул в Барселоне. А Рыбакина выиграла в Штутгарте уже второй Porsche
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android