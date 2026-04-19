«Излишне тратится на мини-разговоры с собой». Кузнецова — о поражении Рублёва в Барселоне

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении 15-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Андрей Рублёв уступил в финале Барселоны Фису, хотя шансы дожать во второй партии были. Мне кажется, Андрей иногда излишне тратится на мини-разговоры с собой, с командой после некоторых розыгрышей. Хотя всё это риторика, на деле продолжаем наблюдать и болеть за него», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

В решающем матче Рублёв проиграл французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).