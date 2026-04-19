Рыбакина обойдёт Соболенко в чемпионской гонке WTA благодаря титулу в Штутгарте
С понедельника, 20 апреля, представительница Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина займёт первое место в чемпионской гонке WTA. Она возглавит промежуточную таблицу благодаря победе на турнире в Штутгарте и обойдёт Арину Соболенко (Беларусь). В активе Рыбакиной будет 3993 очка, а у Соболенко — 3810. В финале грунтовых соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) Рыбакина обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
Каролина Мухова
Казахстанская теннисистка во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте, ранее она побеждала на соревнованиях в 2024 году. Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026.
