«Почти подумал, что смогу выиграть сет». Рублёв — о финале турнира в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Он уступил французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
— Мой уровень тенниса был хорошим, я играл всё лучше и лучше. Дошёл до финала и сыграл здесь лучше, чем в предыдущих матчах, но он был лучше меня и, конечно, заслужил победу. Знаю, над чем нужно работать, продолжу двигаться в этом направлении.
— Когда во втором сете ты проигрывал, думал, что нужно что-то изменить?
— Нет, просто думал продолжать бороться. Не хотел уступать ни одного очка. Если уж мне суждено проиграть, пусть он сделает виннерсы. Не думал о счёте, а просто старался сделать всё возможное. Артюр выиграл невероятные очки, чтобы дойти до трёх матч-боллов, затем игра изменилась, и я начал вести. Почти подумал, что смогу выиграть сет, но этого не произошло, — приводит слова Рублёва Ubitennis.
