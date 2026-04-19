«Почти подумал, что смогу выиграть сет». Рублёв — о финале турнира в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Он уступил французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

— Мой уровень тенниса был хорошим, я играл всё лучше и лучше. Дошёл до финала и сыграл здесь лучше, чем в предыдущих матчах, но он был лучше меня и, конечно, заслужил победу. Знаю, над чем нужно работать, продолжу двигаться в этом направлении.

— Когда во втором сете ты проигрывал, думал, что нужно что-то изменить?

— Нет, просто думал продолжать бороться. Не хотел уступать ни одного очка. Если уж мне суждено проиграть, пусть он сделает виннерсы. Не думал о счёте, а просто старался сделать всё возможное. Артюр выиграл невероятные очки, чтобы дойти до трёх матч-боллов, затем игра изменилась, и я начал вести. Почти подумал, что смогу выиграть сет, но этого не произошло, — приводит слова Рублёва Ubitennis.