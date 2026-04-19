Рублёв: благодарен, что впервые дошёл до финала в том месте, где обычно тренируюсь

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какой опыт вынес для себя из финального матча на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания), где он проиграл французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

«Прежде всего очень благодарен за то, что впервые дошёл до финала именно в том месте, где обычно тренируюсь. Играть здесь в финале было очень приятно. Этот матч научил меня многому и показал, над чем нужно работать», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Далее Рублёв выступит на «Мастерсе» в Мадриде, который пройдёт с 22 апреля по 3 мая. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.