Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старался просто играть до конца». Рублёв — об эмоциях в финале «пятисотника» в Барселоне

«Старался просто играть до конца». Рублёв — об эмоциях в финале «пятисотника» в Барселоне
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось сохранять спокойствие в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале соревнований он уступил французу Артюру Фису — 2:6, 6:7 (2:7).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Как уже говорил, старался просто играть до конца и не больше. Не разочаровываться и не стесняться счёта. Я сказал: «Если в конце счёт будет 2:6, 3:6, так и должно быть, но он должен был это заработать». Сказал себе: «Попробуй дойти до конца матча так, будто счёт ничейный». С такой мыслью мне удалось спасти брейк‑пойнты», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

По итогам турнира Рублёв займёт 12-ю строчку в рейтинге ATP, а Фис вернётся в топ-25.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android