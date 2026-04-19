«Старался просто играть до конца». Рублёв — об эмоциях в финале «пятисотника» в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось сохранять спокойствие в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале соревнований он уступил французу Артюру Фису — 2:6, 6:7 (2:7).

«Как уже говорил, старался просто играть до конца и не больше. Не разочаровываться и не стесняться счёта. Я сказал: «Если в конце счёт будет 2:6, 3:6, так и должно быть, но он должен был это заработать». Сказал себе: «Попробуй дойти до конца матча так, будто счёт ничейный». С такой мыслью мне удалось спасти брейк‑пойнты», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

По итогам турнира Рублёв займёт 12-ю строчку в рейтинге ATP, а Фис вернётся в топ-25.