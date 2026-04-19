«Старался просто играть до конца». Рублёв — об эмоциях в финале «пятисотника» в Барселоне
Поделиться
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось сохранять спокойствие в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В финале соревнований он уступил французу Артюру Фису — 2:6, 6:7 (2:7).
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Артюр Фис
«Как уже говорил, старался просто играть до конца и не больше. Не разочаровываться и не стесняться счёта. Я сказал: «Если в конце счёт будет 2:6, 3:6, так и должно быть, но он должен был это заработать». Сказал себе: «Попробуй дойти до конца матча так, будто счёт ничейный». С такой мыслью мне удалось спасти брейк‑пойнты», — приводит слова Рублёва Ubitennis.
По итогам турнира Рублёв займёт 12-ю строчку в рейтинге ATP, а Фис вернётся в топ-25.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
21:52
-
21:52
-
21:40
-
21:33
-
21:25
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:31
-
20:05
-
19:58
-
19:45
-
19:41
-
19:28
-
19:24
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:25
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:10