Янник Синнер прибыл в Мадрид и провёл первую тренировку на «Мастерсе» — Punto de Break

Итальянский теннисист Янник Синнер прилетел в Мадрид (Испания) для участия в турнире серии «Мастерс». Как сообщает Punto de Break, первая ракетка мира уже провёл на корте имени Маноло Сантаны первую тренировку. Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен может пропустить престижный грунтовый турнир в Мадриде.

Также известно, что 20 апреля Синнер примет участие в церемонии вручения премии Laureus. Там он номинирован в категории «Спортсмен года».

Напомним, 12 апреля Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, в финале одолев испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 6:3). Он выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.