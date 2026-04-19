«Перестал ставить цели». Андрей Рублёв — о планах на предстоящие турниры

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что перестал ставить цели на предстоящие турниры.

«У меня нет ожиданий. Сначала поговорю со своей командой и попробую насладиться вечером, даже если результат не был положительным. Я перестал ставить цели и ожидать чего-то. Живу день за днём, это всё», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

В финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) Рублёв проиграл 30-й ракетке мира французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Далее россиянин выступит на «Мастерсе» в Мадриде. В прошлом году на этом турнире Андрей дошёл до третьего круга, где уступил Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6).