Рыбакина — о Porsche 911: определённо оставлю себе, буду наслаждаться машиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что в этом году может сама водить Porsche 911, подаренный за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

— Ты уже выиграла Porsche. Что сделаешь со второй? Оставишь себе или продашь?

— Нет, я определённо оставлю её, буду наслаждаться машиной. Ну, по факту за руль сажусь не я, у меня огромная команда и семья. Думаю, мы все будем этим наслаждаться. Жаль только, что так много в туре, что не получается дольше оставаться дома и наслаждаться автомобилями, но когда сезон закончится, обязательно этим займусь.

— Было ли в этом году как-то по-другому выигрывать автомобиль или получать мотивацию выиграть авто, теперь, когда тебе разрешено водить?

— Да, два года назад было обидно, что я должна была сидеть на пассажирском, а не водить машину. А сейчас это было просто очень приятно. Тогда, когда выиграла в первый раз, сказала себе: «Ладно, в следующий раз хочу вернуться и быть готовой водить». Так и случилось, и да, очень рада и счастлива.

— Если спросить только как водителя, как бы ты описала свой стиль вождения? Это спокойный стиль, как ты на корте, или более быстрый, как играешь?

— Ну, для меня сложно сказать. Думаю, это должны оценить те, кто рядом со мной. Но думаю, что вожу довольно безопасно. Бывают моменты, когда расслаблена и никуда не спешу. Бывают моменты, когда хочется ехать быстрее, так что, пожалуй, самое главное, чтобы было безопасно, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.