Новак Джокович в паре с фристайлисткой Эйлин Гу проведёт премию Laureus

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович и китайская фристайлистка, двукратная олимпийская чемпионка Эйлин Гу стали ведущими спортивной премии Laureus. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия в социальных сетях. Церемония пройдёт в понедельник, 20 апреля, в Мадриде (Испания).

Ранее стало известно, что первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас попали в список номинантов международной премии Laureus World Sports Awards — 2026 в категории «Спортсмен года» среди мужчин и женщин.

Отметим, Новак Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс», который также пройдёт в Мадриде.