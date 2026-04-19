Турсунов — о Рыбакиной: интересно, если у WTA появится пара уровня Синнер — Алькарас
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале Рыбакина обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
Каролина Мухова
«Рыбакина щёлкает «пятисотники» как орехи – молодец! Пора было уже и автопарк обновить. Конечно, пока не хватает стабильности в матчах, как у Соболенко, но в целом она движется в правильном направлении. Хочется, чтобы геймы на подаче не ускользали между пальцев и не было провалов в концентрации, но даже с такими недочётами результаты впечатляют.
Будет интересно понаблюдать, если у WTA появится своя пара уровня соперничества Синнер – Алькарас», – написал Турсунов в телеграм-канале.
Материалы по теме
