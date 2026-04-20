Борис Беккер объяснил, почему Алькарас травмируется чаще Синнера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением относительно причин высокой травматичности Карлоса Алькараса. Он отметил, что риски получить проблемы со здоровьем у испанца выше, чем у Янника Синнера, из-за стиля игры.

«Да, Алькарас травмируется чаще, чем Синнер, но это связано с его стилем. У него совсем другой теннис. Я называю Синнера Джоковичем 2.0. Похожий стиль, игра с задней линии, высокая стабильность. К тому же он часто выигрывает матчи быстро. Алькарас же нередко отдаёт сет и проводит на корте по три часа — это сказывается на его организме. Синнер естественным образом экономит энергию, в долгосрочной перспективе это даёт большое преимущество», — приводит слова Беккера Eurosport.es.

Ранее стало известно, что из-за травмы запястья Алькарас не сыграет на домашнем «Мастерсе» в Мадриде.