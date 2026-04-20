«Hola». Елена Рыбакина прилетела в Мадрид для участия в турнире категории WTA-1000

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прибыла в Испанию, что выступить на турнире WTA-1000 в Мадриде. Она опубликовала в социальных сетях фотографию со своей командой, держа в руках трофей соревнований в Штутгарте (Германия). Рыбакина также написала приветственное слово на испанском языке.

«Hola», — написала Рыбакина в социальных сетях.

19 апреля Рыбакина в финале грунтовых соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1. Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. На соревнованиях в Мадриде в 2025 году она дошла до третьего круга.