Шелтон — пятый американец с 2000 года, выигравший грунтовый турнир ATP за пределами США

Шестая ракетка мира Бен Шелтон стал пятым американцем, которому удалось выиграть турнир ATP на грунте за пределами США с 2000 года. Об этом сообщает OptaAce. В воскресенье, 19 апреля, он одержал победу на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия). В финале со счётом 6:2, 7:5 Бен обыграл итальянца Флавио Коболли (16-й в рейтинге).

С 2000 года грунтовые турниры ATP не в США среди американцев выиграли Андре Агасси (2002 год, Рим), Энди Роддик (2003, Санкт-Пёльтен), Сэм Куэрри (2010, Белград), Себастьян Корда (2021, Парма).

Отметим, с понедельника, 20 апреля, Шелтон станет первой ракеткой США. Он поднимется на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и обгонит соотечественника Тейлора Фрица, который расположится следом.