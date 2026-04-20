Грег Руседски сравнил планирование календаря Карлосом Алькарасом и Янником Синнером

Экс-четвёртая ракетка мира Грег Руседски заявил, что семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас хуже планирует календарь, чем итальянец Янник Синнер.

Алькарасу пришлось сняться перед матчем второго круга турнира в Барселоне из‑за травмы правого запястья, которую он получил в победной встрече первого круга. Из-за этого он снялся и с «Мастерса» в Мадриде.

«Он получает много денег за участие, и, на мой взгляд, речь идёт о грамотном расписании и избавлении от выставочных матчей, потому что у него уже достаточно средств. Думаю, Карлос подписал контракт с Nike примерно на $ 200 млн. Так что дело не в том, чтобы дополнительно заработать деньги за выступления, а в правильном планировании графика.

Будучи испанцем, ты хочешь сыграть в Барселоне, хочешь сыграть в Мадриде, поэтому, возможно, стоит пропустить Монте-Карло после хардового отрезка, чтобы получить более длинный период отдыха.
Поиграть в Барселоне, Мадриде, Риме, потом недельный перерыв — и уже готовиться к Открытому чемпионату Франции. И, зная Карлоса и его отношение, когда он подписывается, обязуется играть.

А у Синнера, напротив, подготовка почти идеальная. Он не допускает ошибок в расписании и не перегружает себя выставочными матчами. Да, Янник сыграл большой турнир в Саудовской Аравии — Six Kings Slam, но там разыгрывается $ 12 млн, от такого никто не отказывается. Ещё мы видели его на выставочном соревновании в Южной Корее перед Australian Open. Но в целом календарь выглядит более сбалансированным», — сказал Руседски в своём подкасте Off Court Cuts.

Материалы по теме
Официально
«Новость, которую очень тяжело сообщать». Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде
