Марион Бартоли предположила, как далеко может пройти Артюр Фис на «Ролан Гаррос» — 2026

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли дала прогноз на выступление француза Артюра Фиса на Открытом чемпионате Франции — 2026. Она считает, что 30-я ракетка мира может дойти до полуфинала ТБШ на грунте.

«Все сигналы зелёные, конечно, победа на турнире ATP-500 — это весьма престижно. Для Артюра крайне важно прийти к такой форме за несколько недель до «Ролан Гаррос». Он явно на правильном пути. При удачном жребии вполне верю в полуфинал. Более того, скажу: Артюр может завершить сезон в топ-5 или топ-8 и выйти на Итоговый турнир ATP в Турине», — приводит слова Бартоли RMC Sport.

19 апреля Артюр Фис одержал победу на турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Со счётом 6:2, 7:6 (7:2) он обыграл 15-го номера рейтинга из России Андрея Рублёва.