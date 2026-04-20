Мирра Андреева поднялась на восьмое место обновлённого рейтинга WTA
Теннисистка Мирра Андреева поднялась на восьмое место в обновлённом рейтинге WTA, улучшив свою позицию на одну строчку.
18-летняя россиянка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Штутгарте, где уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Благодаря этому результату Андреева обошла Жасмин Паолини и закрепилась в топ-8 мирового рейтинга. В остальном же никаких изменений в первой десятке не произошло.
Обновлённый рейтинг WTA на 20 апреля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 895.
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500.
- 3 (3). Кори Гауфф — 7279.
- 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.
- 5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136.
- 6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910.
- 8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746.
- 9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3722.
- 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.
- 14 (13). Екатерина Александрова — 2789…
- 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001.
- 20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1895…
- 22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…
- 64 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 998…
- 77 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 910…
- 79 (76). Анастасия Захарова (Россия) — 894…
- 89 (91). Анна Блинкова (Россия) — 819.
Мирра Андреева целуется со своей собакой в Индиан-Уэллсе
