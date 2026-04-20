Мирра Андреева поднялась на восьмое место обновлённого рейтинга WTA

Теннисистка Мирра Андреева поднялась на восьмое место в обновлённом рейтинге WTA, улучшив свою позицию на одну строчку.

18-летняя россиянка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира категории WTA-500 в Штутгарте, где уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Благодаря этому результату Андреева обошла Жасмин Паолини и закрепилась в топ-8 мирового рейтинга. В остальном же никаких изменений в первой десятке не произошло.

Обновлённый рейтинг WTA на 20 апреля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 895.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500.

3 (3). Кори Гауфф — 7279.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910.

8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746.

9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3722.

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.

14 (13). Екатерина Александрова — 2789…

19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001.

20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 1895…

22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…

64 (62). Вероника Кудерметова (Россия) — 998…

77 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 910…

79 (76). Анастасия Захарова (Россия) — 894…

89 (91). Анна Блинкова (Россия) — 819.

Мирра Андреева целуется со своей собакой в Индиан-Уэллсе