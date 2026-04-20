Андрей Рублёв поднялся на 12-е место обновлённого рейтинга ATP
Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 12-е место в обновлённом рейтинге ATP, улучшив свою позицию на три строчки.
Накануне, 19 апреля, Рублёв дошёл до финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче он уступил французу Артюру Фису (30-й в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 10‑е место.
Обновлённый рейтинг WTA на 20 апреля:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 350 очков.
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 12 960.
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5255.
- 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.
- 5 (5). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3950.
- 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4070.
- 7 (8). Тейлор Фриц (США) — 3870.
- 8 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3845.
- 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3715.
- 10 (10) Даниил Медведев (Россия) — 3560…
- 12 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2630...
- 16 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2220.
