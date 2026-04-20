Тони Надаль — о Фонсеке: у меня не сложилось впечатления, что перед нами великий игрок

Известный теннисный специалист Тони Надаль оценил потенциал 35-й ракетки мира 19-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки.

«Я видел его матч в Майами. Честно говоря, у меня не создалось впечатления, что перед нами великий игрок. Уровня Алькараса, суперзвезда. Помню, с Рафаэлем, когда мы впервые увидели Джоковича. Я сразу понял, что он станет первой ракеткой. Видел дель Потро, с которым мы тренировались, когда ему было 18 лет, и было видно, что он быстро войдёт в топ-10. Роджер Федерер сразу понял, что Рафаэль в итоге его обыграет. С Фонсекой или Меншиком я не вижу того же. В Фонсекe я заметил, что ему не хватает некоторых вещей, чтобы быть таким же крутым. Он отличный игрок, но я не вижу его так высоко», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

