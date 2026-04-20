Тони Надаль — о Джоковиче: вижу маловероятным, чтобы он снова выиграл «Шлем»

Известный теннисный специалист Тони Надаль рассказал, считает ли, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович сможет выиграть ещё один ТБШ.

— Скажем Джоковичу, чтобы он уходил?

— Нет, нет. Пока пусть продолжает. Хотя я вижу маловероятным, чтобы он снова выиграл «Шлем». Он победил Синнера в Австралии, но не Алькараса в финале. Думаю, у Синнера тот день не удался, турнир он прошёл не блестяще. Джокович, который вне конкуренции, этим воспользовался. В финале он провёл невероятный первый сет, но не может держать такой темп два часа против Алькараса, — приводит слова Тони Надаля Mundo Deportivo.