Тони Надаль предположил, сможет ли Алькарас догнать Джоковича по числу титулов на ТБШ

Известный теннисный специалист Тони Надаль предположил, сможет ли семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас догнать 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича по числу титулов на ТБШ.

«Ему 22 года, и посмотрите, чего он уже добился. Если он продержится долго, это реально. Если говорить в сослагательном наклонении, то всё может случиться. Если продолжит играть так же, как сейчас, то у него масса шансов на победы. Он потрясающий, и я не вижу молодых, кто мог бы его превзойти», — приводит слова Тони Надаля Mundo Deportivo.

В этом сезоне Алькарас выиграл турнир в Дохе и Australian Open. На турнире в Барселоне испанец получил травму правого запястья и из-за этого снялся с «Мастерса» в Мадриде.