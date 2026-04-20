В Италии в 2028 году может пройти ещё один турнир ATP — источник

В 2028 году Италия может принять ещё один турнир серии ATP на травяном покрытии. Об этом сообщает The first serve.

Согласно источнику, предполагается, что местом проведения соревнований станет миланский футбольный стадион «Сан-Сиро», где в минувшем феврале состоялось открытие зимней Олимпиады-2026. Турнир будет проходить в июне.

В Италии ежегодно проводится «Мастерс» в Риме. В 2025 году в стране состоялся Итоговый турнир АТР (Турин), а также финал Кубка Дэвиса. В 2026 году проведение Итогового турнира у мужчин запланировано также в Италии.

Ближайшим крупным турниром АТР является «Мастерс» в Мадриде, который стартует 22 апреля.