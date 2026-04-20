Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Первый сет получился очень упорным». Рыбакина — о победе над Муховой в Штутгарте

«Первый сет получился очень упорным». Рыбакина — о победе над Муховой в Штутгарте
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Каролиной Муховой в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

— Очень рада победе, и приятно выигрывать один и тот же турнир во второй раз. Для меня это первый раз, когда я выигрываю, так что это действительно здорово, особое чувство, и, конечно, машина, которая потрясающая. Да, очень счастлива.

— Мы всегда спрашиваем о вашей подаче и её важности в вашей игре, но, думаю, сегодня, особенно в ключевых моментах первого сета, ваша игра на приёме была потрясающей. Интересно, насколько это чистый инстинкт или ваша способность читать, куда игрок будет подавать?
— Ну, я пыталась читать её подачу, и в начале всё получалось. Думаю, её процент подачи не был таким высоким. Потом она начала подавать чуть лучше, мощнее, и, даже зная, куда идёт мяч, он попадал на ракетку, но я всё равно промахивалась. Так что первый сет получился очень упорным.

Но во втором я просто старалась быть более стабильной. Да, думаю, приём улучшился. Я успевала видеть, куда она подаст. Так что да, довольна своей игрой на протяжении всего турнира, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
Мирра попала в одну половину к Соболенко, у Рыбакиной сложная сетка: жеребьёвка Мадрида Мирра попала в одну половину к Соболенко, у Рыбакиной сложная сетка: жеребьёвка Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android