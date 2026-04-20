«Первый сет получился очень упорным». Рыбакина — о победе над Муховой в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Каролиной Муховой в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

— Очень рада победе, и приятно выигрывать один и тот же турнир во второй раз. Для меня это первый раз, когда я выигрываю, так что это действительно здорово, особое чувство, и, конечно, машина, которая потрясающая. Да, очень счастлива.

— Мы всегда спрашиваем о вашей подаче и её важности в вашей игре, но, думаю, сегодня, особенно в ключевых моментах первого сета, ваша игра на приёме была потрясающей. Интересно, насколько это чистый инстинкт или ваша способность читать, куда игрок будет подавать?

— Ну, я пыталась читать её подачу, и в начале всё получалось. Думаю, её процент подачи не был таким высоким. Потом она начала подавать чуть лучше, мощнее, и, даже зная, куда идёт мяч, он попадал на ракетку, но я всё равно промахивалась. Так что первый сет получился очень упорным.

Но во втором я просто старалась быть более стабильной. Да, думаю, приём улучшился. Я успевала видеть, куда она подаст. Так что да, довольна своей игрой на протяжении всего турнира, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.