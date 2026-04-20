«Кажется, пришло ещё больше людей». Рыбакина — об атмосфере в финале турнира в Штутгарте
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об атмосфере в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она обыграла чешку Каролину Мухову (12-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
12
Каролина Мухова
«Ну я, конечно, была взволнована. Атмосфера была потрясающая. Кажется, пришло ещё больше людей, и было много поддержки для обеих, так что играть здесь было очень приятно.
Также я, конечно, сосредоточилась на игре и старалась выложиться на полную, бороться за каждое очко, потому что это финал и мы обе хотели победить», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Комментарии
- 20 апреля 2026
-
13:52
-
13:46
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:35
-
11:56
-
11:22
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:51
-
09:41
-
09:28
-
07:44
-
07:30
-
00:53
-
00:47
-
00:30
-
00:17
-
00:02
- 19 апреля 2026
-
23:53
-
23:44
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:54
-
22:41
-
22:27
-
21:52