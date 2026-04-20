«Кажется, пришло ещё больше людей». Рыбакина — об атмосфере в финале турнира в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об атмосфере в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она обыграла чешку Каролину Мухову (12-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

«Ну я, конечно, была взволнована. Атмосфера была потрясающая. Кажется, пришло ещё больше людей, и было много поддержки для обеих, так что играть здесь было очень приятно.

Также я, конечно, сосредоточилась на игре и старалась выложиться на полную, бороться за каждое очко, потому что это финал и мы обе хотели победить», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.