Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова прошлась по красной дорожке на церемонии вручения премии Breakthrough Prizes

Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prizes за достижения в области науки. Мероприятие состоялось в Санта-Монике (Калифорния, США).

Вчера, 19 апреля, Шараповой исполнилось 39 лет.

Ранее спортсменка уже посещала премию в 2023 и 2025 годах. В этом году теннисистка также была замечена на церемонии вручения кинопремии «Оскар» и соревновании фигуристок в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.

Материалы по теме
Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля Чемпионство «Баварии» и яркая битва в АПЛ. Спортивный дайджест за 19 апреля
Шарапова запускает своё крутое шоу. Теперь Мария станет ещё более популярной и уважаемой Шарапова запускает своё крутое шоу. Теперь Мария станет ещё более популярной и уважаемой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android