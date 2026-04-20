Шарапова прошлась по красной дорожке на церемонии вручения премии Breakthrough Prizes

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prizes за достижения в области науки. Мероприятие состоялось в Санта-Монике (Калифорния, США).

Вчера, 19 апреля, Шараповой исполнилось 39 лет.

Ранее спортсменка уже посещала премию в 2023 и 2025 годах. В этом году теннисистка также была замечена на церемонии вручения кинопремии «Оскар» и соревновании фигуристок в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.