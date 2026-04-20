«Пока всё идёт хорошо». Рыбакина — о желании обогнать Соболенко в рейтинге WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, следит ли за тем, сколько очков ей осталось набрать, чтобы обогнать четырёхкратную победительницу мэйджоров Арину Соболенко в рейтинге WTA.

— Просто уточняю, вы также улучшаете свои позиции в рейтинге, занимая второе место последние пару недель, и приближаетесь к Арине. Вы следите за тем, сколько очков вам ещё осталось? Ваша цель — занять первое место?

— Ну, я не особо зацикливаюсь на очках. Знаю, что моя команда иногда проверяет, но это не цель. Самое важное для нас — быть последовательными и хорошо играть, потому что вы не можете контролировать игру других игроков. Вам просто нужно делать свою работу как можно лучше.

Думаю, пока всё идёт хорошо, и мы просто стараемся продолжать в том же духе, готовясь к предстоящим крупным турнирам. Надеюсь, я смогу извлечь максимум пользы из этой недели и использовать её на следующих турнирах, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.