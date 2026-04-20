Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — о финале в Штутгарте: рада, что выиграла первый сет, а во втором было легче

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, считает ли, что ключевым моментом в финале турнира WTA-500 в Штутгарте был конец первого сета. По итогам матче Рыбакина обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.

«Первый сет, конечно, был важен, потому что я вела довольно часто, но потом не смогла сразу выиграть свою подачу. В итоге счёт стал 5:5, и я просто думала о том, что мне нужно бороться за подачу, попытаться выиграть этот гейм, а в следующем сете просто играть по одному очку и стараться быть уверенной.

Думаю, на первой подаче я немного торопилась, и она несколько раз очень хорошо отбивала. Поэтому всё прошло очень быстро. Кроме того, мне кажется, здесь может быть пара хороших ударов, например, в сетку или на линию, и тебе просто не повезёт, но тогда счёт полностью изменится. Старалась оставаться сосредоточенной. Рада, что выиграла первый сет, а во втором мне было немного легче начать», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android