Артюр Фис завоевал третий титул на грунте в карьере
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис завоевал третий титул на грунте. В воскресенье, 19 апреля, в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) он обыграл россиянина Андрея Рублёва (12-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Ранее француз на грунте выиграл соревнования в Гамбурге в 2024 году и Лионе в 2023 году.
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Окончен
0 : 2
|6 2
|7 7
Артюр Фис
Титул в Барселоне стал для Фиса четвёртым в карьере и первым в сезоне. Он также первый француз, которому удалось победить в Барселоне с 1985 года. Титул соревнований в Барселоне позволит представителю Франции Артюру Фису подняться с 30-й строчки мирового рейтинга на 25-ю.
