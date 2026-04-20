Известна сетка «Мастерса» в Мадриде, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
Прошла жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В основной сетке соревнований заявлено три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Первым сеяным является итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми матчами соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). Стартовые матчи (частично):
- Янник Синнер (Италия, 1) — победитель квалификации/победитель квалификации;
- Андрей Рублёв (Россия, 9) — Чжан Чжичжэнь (Китай)/Вит Коприва (Чехия);
- Бен Шелтон (США, 4) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия)/Маттео Берреттини (Италия);
- Джек Дрейпер (Великобритания, 24) — Александр Мюллер (Франция)/Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Хуберт Хуркач (Польша)/победитель квалификации;
- Александр Бублик (Казахстан, 8) — победитель квалификации/Стефанос Циципас (Греция);
- Даниил Медведев (Россия, 7) — Фабиан Марожан (Венгрия)/Итан Куинн (США);
- Флавио Коболли (Италия, 10) — Камило Уго Карабельи (Аргентина)/Гаэль Монфис (Франция);
- Карен Хачанов (Россия, 13) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания)/Адам Уолтон (Австралия);
- Александр Зверев (Германия, 2) — Нуну Боржеш (Португалия)/Мариано Навоне (Аргентина).
